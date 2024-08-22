العدو استهدف منزلاً في ميس الجبل... ماذا في التفاصيل؟

أغار العدو الاسرائيلي، مساء اليوم على بلدة ميس الجبل.





ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، استهدفت الغارة المعادية بصاروخين منزلاً في حي القندولي غرب بلدة ميس الجبل، من دون وقوع إصابات.

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