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لبنان

العدو استهدف منزلاً في ميس الجبل... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
22-08-2024 | 13:46
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أغار العدو الاسرائيلي، مساء اليوم على بلدة ميس الجبل.


ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، استهدفت الغارة المعادية بصاروخين منزلاً في حي القندولي غرب بلدة ميس الجبل، من دون وقوع إصابات.
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