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لبنان

بالفيديو.. شاهدوا لحظة قصف إسرائيل منازل في الجنوب

Lebanon 24
22-08-2024 | 15:00
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زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت مستودع أسلحة ومنشآت عسكرية تابعة لـ"حزب الله"، في منطقة الجبين، في الجنوب.

وقال أدرعي أنّه قد تلت الغارة انفجارات ثانوية.

كما زعم أدرعي، استهداف الطائرات والمروحيات الإسرائيلية منشآت عسكرية لـ"الحزب" في مناطق عيتا الشعب وميس الجبل.
 
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