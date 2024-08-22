بالفيديو.. شاهدوا لحظة قصف إسرائيل منازل في الجنوب

#عاجل 🟡 جيش الدفاع مستمر في مهاجمة عدد من المناطق في جنوب لبنان؛ طائرات سلاح الجو تستهدف مستودع أسلحة ومبانٍ عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابي
🟡 في وقت سابق من اليوم، استهدفت طائرات سلاح الجو مستودع أسلحة استخدمتها منظمة حزب الله الأرهابية في منطقة الجبين بجنوب لبنان. وقد… pic.twitter.com/qG3b2Bi11N
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 22, 2024
#عاجل 🟡 جيش الدفاع مستمر في مهاجمة عدد من المناطق في جنوب لبنان؛ طائرات سلاح الجو تستهدف مستودع أسلحة ومبانٍ عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابي
🟡 في وقت سابق من اليوم، استهدفت طائرات سلاح الجو مستودع أسلحة استخدمتها منظمة حزب الله الأرهابية في منطقة الجبين بجنوب لبنان. وقد… pic.twitter.com/qG3b2Bi11N