بالفيديو.. شاهدوا لحظة قصف إسرائيل منازل في الجنوب

زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت مستودع أسلحة ومنشآت عسكرية تابعة لـ"حزب الله"، في منطقة الجبين، في الجنوب.



وقال أدرعي أنّه قد تلت الغارة انفجارات ثانوية.



كما زعم أدرعي، استهداف الطائرات والمروحيات الإسرائيلية منشآت عسكرية لـ"الحزب" في مناطق عيتا الشعب وميس الجبل.

#عاجل 🟡 جيش الدفاع مستمر في مهاجمة عدد من المناطق في جنوب لبنان؛ طائرات سلاح الجو تستهدف مستودع أسلحة ومبانٍ عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابي



🟡 في وقت سابق من اليوم، استهدفت طائرات سلاح الجو مستودع أسلحة استخدمتها منظمة حزب الله الأرهابية في منطقة الجبين بجنوب لبنان. وقد… pic.twitter.com/qG3b2Bi11N — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 22, 2024 Advertisement