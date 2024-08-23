"الليرة" وصلت إلى 600 دولار.. هذا سبب ارتفاع أسعار الذهب

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سجلت أسعار الذهب خلال الأسبوع الحالي ارتفاعا قياسيا جديدا حيث وصل سعر أونصة الذهب الى 2521 دولارا في حين وصل سعر الليرة الى قرابة الـ 600 دولار، فما أسباب هذا الارتفاع وهل سيتواصل؟يؤكد خبير اقتصادي عبر "لبنان 24" ان "الذهب حاليا هو الملاذ الآمن لاسيما في فترات الاضطرابات والتوترات"، مشيراً إلى ان "الحروب التي يعيشها العالم حاليا سواء في الشرق الأوسط أو الحرب الروسية ـ الأوكرانية ودخول القوات الأوكرانية إلى كورسك، والصراع الدائر ما بين الصين وأميركا في بحر الصين ساهمت في الضغط على أسعار الذهب".وأضاف: "لكن ما أثّر بشكل مباشر على ارتفاع سعر الذهب الذي حافظ منذ مدة على استقراره هو صدور المؤشرات الأميركية بما فيها معدل البطالة والتي أتت سلبية، ومن كان يملك الدولار وهو العملة الأساسية في العالم فضّل اللجوء إلى المعدن الأصفر على اعتبار أنه الأكثر ضمانة واستقرارا، إضافة إلى ان بعض الدول وخاصة دول مجموعة "البريكس" تعزز عملاتها تمهيدا لاستخدامها في عمليات التداول من خلال شراء الذهب".وقال" ان هذين العاملين عززا صعود أسعار الذهب خلال الأسبوع الحالي، واعتقد ان هذا الارتفاع سيستمر طالما ان الأمور باقية كما هي عليه اليوم حتى ولو شهد استقرارا لفترات معينة الا ان أسعار الذهب برأيي ستبقى تصاعدية".