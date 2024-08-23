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لبنان

القصيفي: محكمة المطبوعات هي المخولة للنظر في دعوى النشر

Lebanon 24
23-08-2024 | 01:28
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أوضح نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، تعليقا على استدعاء مكتب جرائم المعلوماتية الصحافية كريستيان الجميل إلى التحقيق بناء على دعوى تقدمت بها إحدى الجمعيات، أن "قرار النقابة معروف وصريح، وهو رفض مثول اي صحافي او إعلامي رفعت في حقه دعوى نشر أمام مكتب جرائم المعلوماتية، أو أي مرجعية قضائية، باستثناء محكمة المطبوعات المخولة وحدها النظر في مثل هذه الدعوى، وذلك بموجب، المادتين ٢٨ و٢٩ من قانون المطبوعات". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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