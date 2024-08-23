ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن "الدبلوماسيين العرب يتناقلون بطريقة ساخرة أنه لا يوجد بلد في المنطقة أكثر حرصاً على نجاح جهود الولايات المتحدة الضعيفة لتأمين وقف إطلاق النار في غزة أكثر من عدوتها إيران. وقال دبلوماسي عربي من الخليج للموقع، شريطة عدم الكشف عن هويته: "إن إيران تريد بشدة مخرجًا". ويعتقد المسؤولون الأميركيون والعرب أنه إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار فإن ذلك سيخفف التوترات الإقليمية، مما يمنح إيران وحلفاءها مساحة للتراجع عن تعهداتهم بالانتقام من الاغتيالات الإسرائيلية التي دفعت المنطقة إلى حافة الهاوية".

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وبحسب الموقع، "تعهد كل من حزب الله وإيران بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري الكبير لحزب الله فؤاد شكر في بيروت، ولكن مع تعثر محادثات وقف إطلاق النار ومرور أكثر من ثلاثة أسابيع على عمليات الاغتيال، يتساءل البعض عما إذا كانت إيران سترد على الإطلاق. وقال مهند الحاج علي، نائب مدير الأبحاث في مركز كارنيغي في بيروت، للموقع: "إن اللغة الصادرة من إيران تشير إلى أنها تحاول التهرب من ذلك". وحتى الآن، هناك دلائل تشير إلى أنهما لن يفعلان ذلك في أي وقت قريب".

ورأى الموقع أن "التأخير هذا يُعد خروجًا عن الطريقة التي تعاملت بها إيران مع جولات التصعيد السابقة. فعندما اغتالت الولايات المتحدة قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في عام 2020، ردت إيران في غضون خمسة أيام، بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد العسكرية الأميركية في العراق. كما وجاء الهجوم المباشر غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل في نيسان بعد 12 يومًا من قصف قنصليتها في دمشق في سوريا. إذا لم تُقدم إيران على الرد، فقد يؤثر ذلك على الشرق الأوسط لسنوات مقبلة.بالنسبة لصقور إيران في الولايات المتحدة وإسرائيل، يتم بالفعل تفسير تردد طهران على أنه تأكيد على أن الجمهورية الإسلامية وحلفائها أضعف مما كانوا عليه قبل 7 تشرين الأول عندما اندلعت الحرب على غزة".

وتابع الموقع، "إن استعداد نتنياهو لتنفيذ عمليتي الاغتيال أدى في الواقع إلى إعادة خلط الأوراق في الشرق الأوسط. فقد صرف بعض الاهتمام عن الفلسطينيين المحاصرين في غزة وحوله نحو الجمهورية الإسلامية، و"محور المقاومة" التابع لها. وقال توماس جونو، خبير الشؤون الإيرانية في كلية الدراسات العليا للشؤون العامة والدولية بجامعة أوتاوا، للموقع: "ما كنا نعرفه قبل اغتيال هنية وشكر أصبح أكثر وضوحاً. لا يستطيع حزب الله وإيران تحمل حرب شاملة مع الولايات المتحدة وإسرائيل لأنهما أضعف". وأضاف: "محاولة إيران لمعايرة الرد في نيسان فشلت تمامًا. فقد أظهرت إسرائيل أن دفاعاتها قوية للغاية". ويقول المحللون إن إيران تواجه الآن صعوبة في العثور على الصيغة الصحيحة لرد جديد.

وقال علي فايز، خبير الشؤون الإيرانية في مجموعة الأزمات الدولية، للموقع: "يؤكد هذا التأخير حقيقة أن خيارات إيران للانتقام تتراوح من السيئ إلى الكارثي". وأضاف: "بالنسبة لإيران، فإن العمل الرمزي محفوف بالمخاطر ومن الواضح أنه لن يؤتي ثماره، في حين أن العمل الجوهري من المرجح أن يؤدي إلى ضربة إسرائيلية مضادة أكثر تدميراً، أو ربما من قبل الولايات المتحدة"."

وبحسب الموقع، "إن اغتيال هنية على الأراضي الإيرانية لم يحرج إيران فحسب، بل أثار حملة تطهير استخباراتية ضد الجواسيس. وإذا قررت إيران الانتقام، فمن المرجح أن تواجه تحديات لوجستية، ووضع الأصول العسكرية في مكانها والتواصل مع الوكلاء في لبنان واليمن والعراق.

وقال أراش عزيزي، الخبير في الشأن الإيراني: "إن عمليتي الاغتيال أظهرتا اختراقاً استخباراتياً خطيراً من قبل إسرائيل". والآن، يقول المراقبون إن إيران قد تكون في موقف دفاعي بفضل درجة الدعم غير المشروط الذي تقدمه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل. وينطبق الشيء نفسه على حزب الله، الذي خاض حرباً دامية عام 2006 مع إسرائيل، والتي شهدت بقاء الولايات المتحدة على هامش القتال الفعلي. وقال الحاج علي: "إن مستوى الدعم الأميركي لإسرائيل هو شيء لم نشهده في تاريخ العلاقة الذي يعود إلى حرب عام 1973". وأضاف: "هذه القوة النارية مهمة. أعتقد أن حزب الله يدرك أنه بالنظر إلى الدعم الأميركي لإسرائيل في الوقت الحالي، فإن الحرب مع إسرائيل ستشمل الولايات المتحدة أيضًا، وهم ليسوا على استعداد للمخاطرة بذلك".

ويقول الخبراء إن نفس القلق من أن الانتقام قد يؤدي إلى رد فعل اميركي ينطبق على إيران. وقال عزيزي: "الحقيقة هي أن شخصيات مهمة جدًا في إيران عارضت الرد. بحسب روايتهم، يريد نتنياهو حرق المنطقة وجر الولايات المتحدة إلى حرب أوسع. فلماذا يجب أن تقع إيران في الفخ؟"

ورأى الموقع أنه "إلى جانب وعودهم العلنية بالرد على إسرائيل، قد لا يكون لدى إيران وحزب الله ترف تجنب الانتقام. وإذا لم يردوا، فإنهم يخاطرون بالظهور ضعفاء، ليس فقط في أعين وكلائهم، ولكن بين دول الخليج القوية والمسؤولين الأميركيين الذين يدعون إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه طهران. والسؤال المطروح على المحللين والدبلوماسيين هو ما إذا كانت قدرة إسرائيل على قصف حزب الله وإيران متى شاءت تمثل تحولاً نموذجياً في المنطقة".

