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لبنان

بيان رسميّ لـ"حزب الله" عن استهداف قاعدة ميرون.. وهكذا علّق الجيش الإسرائيليّ على العمليّة

Lebanon 24
23-08-2024 | 03:23
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏اعتداءات العدوّ على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدفنا التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ميرون بالأسلحة المناسبة وأصبناها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".‏
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وفي هذا السياق، قال الجيش الإسرائيليّ إنّ "حزب الله" أصاب قاعدة استراتيجية"، في إشارة إلى استهدافه قاعدة ميرون الجويّة صباح اليوم.
 
 
وأشار الجيش الإسرائيليّ إلى وقوع أضرار في القاعدة.
 
 
وكانت اندلعت النيران في قاعدة ميرون بعد إصابتها بصواريخ أطلقها "حزب الله" من جنوب لبنان. 
 
 

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