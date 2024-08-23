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لبنان

بالصور... حريق في مولد كهرباء

Lebanon 24
23-08-2024 | 04:00
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اندلع حريق في مولد كهرباء في محلة أبي سمراء - طرابلس، وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وسيطرت على النيران قبل تمددها إلى باقي المولدات.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ سبب الحريق "ماس كهربائيّ".
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حريق

مولد كهرباء

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