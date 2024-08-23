بالصور... حريق في مولد كهرباء

اندلع حريق في مولد كهرباء في محلة أبي سمراء - طرابلس، وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وسيطرت على النيران قبل تمددها إلى باقي المولدات.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ سبب الحريق "ماس كهربائيّ".