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لبنان

في ذكرى انتخاب الجميل.. الكتائب: من المقاوَمة المشروعة إلى الشرعية المقاومة

Lebanon 24
23-08-2024 | 04:40
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نشر حزب الكتائب اللبنانية على صفحاته الرسمية صورة للرئيس بشير الجميّل في ذكرى انتخابه مرفقة بشعار: 
"من المقاوَمة المشروعة ، إلى الشرعية المقاوِمة 23 آب 1982".
 
 
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