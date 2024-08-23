في ذكرى انتخاب الجميل.. الكتائب: من المقاوَمة المشروعة إلى الشرعية المقاومة

نشر حزب الكتائب اللبنانية على صفحاته الرسمية صورة للرئيس بشير الجميّل في ذكرى انتخابه مرفقة بشعار:

"من المقاوَمة المشروعة ، إلى الشرعية المقاوِمة 23 آب 1982".

Advertisement