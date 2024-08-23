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لبنان

أيوب والأسمر تابعا ملف تلزيم مدخل جزين

Lebanon 24
23-08-2024 | 04:57
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تابع عضوا تكتل "الجمهورية القوية" النائبان غادة أيوب وسعيد الأسمر، ملف تلزيم مدخل جزين للبدء بتنفيذ الأعمال فيه.

وبعد المتابعة الحثيثة والتواصل مرات عدة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومسعاه  لتأكيد الموافقة على تمديد مهلة قرض البنك الدولي، وبعد التنسيق مع رئيس مجلس الانماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، تم تلزيم أشغال تدعيم مدخل ⁧‫جزين‬⁩ بما فيه تأهيل حائط دعم منهار جزئيا عند مدخل البلدة، الواقع على طريق صيدا - جزين الرئيسي، على أمل أن يتم إنجاز المشروع بالكامل خلال ٣ اشهر ونصف. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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