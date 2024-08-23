نعى حزب الله الشهيد حسن وسام حرقوص "أبو مهدي" مواليد عام 2005 من بلدة طورا في جنوب لبنان.

كما ونعى الحزب الشهيد قاسم صالح حرقوص "فداء" من بلدة طورا في جنوب لبنان.