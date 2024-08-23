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لبنان

ردود فعل واسعة على استدعاء الصحافية كريستيان الجميّل إلى التحقيق

Lebanon 24
23-08-2024 | 08:41
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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، بيان استنكر استدعاء الزميلة كريستيان الجميل، ناشرة موقع "LebTalks"، للمثول أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يوم الاثنين المقبل، وتؤكد ان القضاء المختص في دعاوى النشر ضد الصحافيين هو محكمة المطبوعات، ولذلك، يجب ان تحوّل الشكوى من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، إلى محكمة المطبوعات".
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ومن جهتها، اكدت هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" في بيان "تضامنها مع الزميلة الجميل"،  ودعت "وزارة الإعلام ونقابتي الصحافة والمحررين إلى  القيام بما يلزم مع السلطات السياسية والقضائية والأمنية لوقف هذه الاستدعاءات التي تتكرر مؤخراً بحق الصحافيين والاعلاميين، والتأكيد أن محكمة المطبوعات هي الجهة الصالحة لمثولهم أمامها".
 
 
وأكدت جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" في بيان، إثر استدعاء الإعلامية كريستيان الجميل إلى فرع جرائم المعلوماتية، "رفضها مثول الصحافيين أمام أي جهاز أمني، طبقاً للمواد 28 و29 من قانون المطبوعات"، واكدت أن "المقاضاة تحصل في محكمة المطبوعات"، وشددت على "التضامن مع الزميلة الجميل ومع كل إعلامي يتم استدعاؤه خلافاً للقانون".

 
من جهة ثانية استنكرت "ما تضمنه أحد المقالات في صحيفة لبنانية تناول الإعلامي مالك الشريف بالتخوين، كونه أصبح في عداد فريق عمل قناة الشمس المزمع إطلاقها في وقت قريب".  ورأت ان "لغة التخوين باتت سيفاً مصلتا على الإعلام اللبناني وهي تقع تحت طائلة القانون"، واكدت" التضامن مع الزميل الشريف، ونرفض التخوين بحق أي وسيلة إعلامية".
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