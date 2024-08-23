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لبنان

من استهدفت إسرائيل في الغارة على عيتا الجبل؟

Lebanon 24
23-08-2024 | 09:12
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال محمد محمود نجم وهو عنصر رئيسي في وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله في جنوب لبنان في الغارة على منطقة عيتا الجبل. 
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