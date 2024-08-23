من استهدفت إسرائيل في الغارة على عيتا الجبل؟

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال محمد محمود نجم وهو عنصر رئيسي في وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله في جنوب لبنان في الغارة على منطقة عيتا الجبل.

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