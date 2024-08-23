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لبنان

الطيران المعادي خرق جدار الصوت فوق صيدا وجزين

Lebanon 24
23-08-2024 | 09:34
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خرق الطيران الحربي المعادي جدار الصوت مرتين على علو منخفض فوق منطقة جزين، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
وفي صيدا فقد خرق جدار الصوت في أجواء المدينة، على علو منخفض أيضا.
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المعادي

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