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لبنان

بالأسماء.. هذه حصيلة شهداء "الحزب" لهذا اليوم

Lebanon 24
23-08-2024 | 12:28
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، إستشهاد 7 عناصر له خلال اليوم الجمعة.
وفي ما يلي الشهداء الذي نعاهم "الحزب":
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الشهيد الأول: محمد محمود نجم "كرار" مواليد عام 1971 من بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان.
الشهيد الثاني: حسين محمد شقير "ساجد" مواليد عام 1998 من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.
الشهيد الثالث: قاسم صالح حرقوص "فداء" مواليد عام 2004 من بلدة طورا في جنوب لبنان.
الشهيد الرابع: حسن وسام حرقوص "أبو مهدي" مواليد عام 2005 من بلدة طورا في جنوب لبنان.
الشهيد الخامس: عقيل قاسم غريب "أبو طالب" مواليد عام 1990 من بلدة طير حرفا في جنوب لبنان
الشهيد السادس: سعيد محمود ذياب "حيدر"مواليد عام 1990 من بلدة برج رحال في جنوب لبنان.
الشهيد السابع: المجاهد علي اكرم الهق "كرار" مواليد عام 1998 من بلدة الكواخ في البقاع.
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