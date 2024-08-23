بالأسماء.. هذه حصيلة شهداء "الحزب" لهذا اليوم

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، إستشهاد 7 عناصر له خلال اليوم الجمعة.

وفي ما يلي الشهداء الذي نعاهم "الحزب":

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الشهيد الأول: محمد محمود نجم "كرار" مواليد عام 1971 من بلدة عيتا الجبل في جنوب لبنان.

الشهيد الثاني: حسين محمد شقير "ساجد" مواليد عام 1998 من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

الشهيد الثالث: قاسم صالح حرقوص "فداء" مواليد عام 2004 من بلدة طورا في جنوب لبنان.

الشهيد الرابع: حسن وسام حرقوص "أبو مهدي" مواليد عام 2005 من بلدة طورا في جنوب لبنان.

الشهيد الخامس: عقيل قاسم غريب "أبو طالب" مواليد عام 1990 من بلدة طير حرفا في جنوب لبنان

الشهيد السادس: سعيد محمود ذياب "حيدر"مواليد عام 1990 من بلدة برج رحال في جنوب لبنان.

الشهيد السابع: المجاهد علي اكرم الهق "كرار" مواليد عام 1998 من بلدة الكواخ في البقاع.