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لبنان
ملاحظة واستغراب
Lebanon 24
23-08-2024
|
18:00
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لاحظ وزير سيادي أسبق بنوع من الاستغراب، أن الصين طلبت للمرة الأولى من رعاياها مغادرة لبنان مع أن عددهم ليس كبيراً، استشعاراً منها بالخطر الذي يلوح بالأفق مع الاحتمالات الكبيرة للتصعيد العسكري في المنطقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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