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لبنان

في عكار.. خطف رجل وابنه صباح اليوم إليكم ما حصل

Lebanon 24
24-08-2024 | 00:22
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تعرّض المدعو "ع.ا.ع" و نجله "ع.ا.ع" من بلدة فنيدق لعملية خطف صباح اليوم السبت على طريق عام جرد مشمش في عكار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وبحسب ما افادت المعلومات فان الجهة الخاطفة هو المدعو "خ.ز" وان عملية الخطف جاءت بهدف محاولة الضغط لوجود مبلغ مالي قد اعطاه "خ.ز" لشخص يدعى "ا.م" من بلدة تل عباس .
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وبعد اتصالات مكثفة وتدخل فعاليات المنطقة تم الإفراج عن المختطفين وهما بصحة جيدة.



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