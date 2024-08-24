أجواء ديبلوماسية: نتنياهو يريد الحرب وينتظر

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ينقل عدد من المطلعين عن ديبلوماسيين غربيين وعربا ان الواقع الامني في لبنان حساس للغاية وان امكان توسع الحرب خلال الايام المقبلة مرجح للغاية، وهذا ما قد لا يكون تهويلا.وبحسب مصادر مطلعة فإن بعض الدول التي لا تأخذ موقفا سلبيا من "حزب الله" نقلت معطيات لبعض الاطراف المحليين والاقليميين بأن التصعيد بات مرجحا للغاية، وان نتنياهو يريد جر المنطقة للاشتباك.وتقول المصادر ان كل ما يحكى مرتبط بالرد المتوقع من قبل "حزب الله"، اذ من المستبعد بشكل كبير، حتى الآن قيام اسرائيل بأي ضربة استباقية او هجوم مفاجئ على لبنان.