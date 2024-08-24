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لبنان

أجواء ديبلوماسية: نتنياهو يريد الحرب وينتظر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-08-2024 | 01:15
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ينقل عدد من المطلعين عن ديبلوماسيين غربيين وعربا ان الواقع الامني في لبنان حساس للغاية وان امكان توسع الحرب خلال الايام المقبلة مرجح للغاية،  وهذا ما قد لا يكون تهويلا.
وبحسب مصادر مطلعة فإن بعض الدول التي لا تأخذ موقفا سلبيا من "حزب الله" نقلت معطيات لبعض الاطراف المحليين والاقليميين بأن التصعيد بات مرجحا للغاية، وان نتنياهو يريد جر المنطقة للاشتباك.
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وتقول المصادر ان كل ما يحكى مرتبط بالرد المتوقع من قبل "حزب الله"، اذ من المستبعد بشكل كبير، حتى الآن قيام اسرائيل بأي ضربة استباقية او هجوم مفاجئ على لبنان.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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