نتنياهو متمسّك بقرار الحرب… فهل تفشل الجهود الدولية؟!

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تسير التطورات العسكرية والميدانية بشكل متسارع من أجل الوصول الى احدى النتيجتين: إما تسوية قريبة، أو توسّع لنطاق المعركة بغض النظر عن ما إذا كانت النتيجة الثانية ستؤدي الى حرب شاملة في المنطقة أم ستبقى محصورة ضمن اشتباكات واسعة، أي ضمن ما يُسمّى "بالأيام القتالية" التي قد تتّسع جغرافياً بشكل أو بآخر.في ظلّ الظروف الراهنة التي تخيّم على المنطقة حيث يسود التصعيد العسكري على مختلف الجبهات المفتوحة إسناداً لغزّة، لا سيّما على الجبهة الجنوبية للبنان، يمكن الحديث عن عدّة سيناريوهات. لكنّ الثابت حتى اللحظة أن جميع المعنيين في هذه المعركة لا يريدون الانجرار نحو حرب شاملة.فالولايات المتحدة الاميركية غير راغبة باستمرار الحرب أساساً، وتحاول قد المستطاع تجنّب أي نوع من انواع المعارك سواء كانت على مستوى تكتيك "الايام القتالية"، أي تلك المواجهة التي ترتكز على ادارة الضربات الموجّهة بشكل محدود، او على مستوى الحرب الكبرى، لكنّها غير قادرة، رغم الضغوط التي تسعى لفرضها، على منع رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو من مواصلة حربه على غزّة، وبالتالي فإنّ ردّ المحور بات أمراً واقعاً بمعزل عن توقيته ولا شيء يمكن أن يمنع حصوله.الاميركيون يسعون ضمن سلسلة جهود حثيثة الى إيجاد حلّ يجنّبهم التورّط في معركة محدودة أو كبرى في الشرق الاوسط، ذلك لأن الصين قد تستغلّ هذه الفرصة لفتح معركة في تايوان، ما من شأنه أن يؤدي الى تفلّت الامور من أيدي واشنطن في لحظة مصيرية ستنتج عنها تداعيات كبرى على مستوى الاقتصاد العالمي وأسعار النفط وغيرها من الانهيارات التي قد تدخل الولايات المتحدة الاميركية في نفق مظلم.من جهة اخرى، فإن طهران لا تريد الدخول أيضاً في حرب واسعة، لكنّها غير قادرة على تجنّب الرد لأن ذلك من شأنه أن يفتح شهية الاسرائيليين طوال المرحلة المقبلة لشنّ هجمات امنية وعسكرية كبرى ضدّ ايران، ومن هُنا فإن الضربات التي ستتلقّاها إسرائيل كردّ على اغتيال فؤاد شكر في لبنان واسماعيل هنية في طهران ستكون قاسية بمعزل عن احتمال احتواء الردّ الاسرائيلي المُقابل والاستفادة منه من دون الوقوع في فخّ تدحرج المعركة التي يسعى اليها نتنياهو.وحده بنيامين نتنياهو سيعمل بشكل ثابت على استدراج كل الاطراف الى حرب شاملة، مستفيداً على المستويين السياسي والشخصي من استمرارها وتوسّعها، اضافة الى الفائدة الاستراتيجية التي يمكن له تحقيقها كرئيس حكومة اسرائيل، لأنه حينها إما سيفوز بالمعركة في المنطقة وإما سيخسر والى جانبه الدول الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية ممّا يقلّص حصّته من هذه الخسارة.