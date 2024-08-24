جولة لبو صعب في عكار.. المفتي زكريا: تشغيل مطار القليعات مهمّ

قام نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بجولة على عدد من فعاليات عكار استهلّها من دار الإفتاء.

وشكر مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا في حديث للـ"ام تي في" بو صعب لتفعيله ملفّ الطرقات في المنطقة وصيانتها، مشيراً إلى أن "تشغيل مطار القليعات مهمّ وحيوي".

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وأضاف: "بحثنا مع بو صعب في كلّ حاجات عكار ليضم صوته معنا، خصوصاً في مطلب تشغيل مطار القليعات الذي يعني لنا الكثير، خصوصاً في ظلّ التهديدات التي نسمعها بقصف مطار بيروت".