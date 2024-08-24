Advertisement

لبنان

هل ستشنّ إسرائيل حرباً على لبنان قريباً؟.. باحث يُقدّم الجواب

Lebanon 24
24-08-2024 | 08:42
A-
A+
Doc-P-1238382-638601110872928582.png
Doc-P-1238382-638601110872928582.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن إسرائيل توعدت بتوجيه ضربة قاسية إلى لبنان تغير وضع الجبهة الشمالية في حال شن حزب الله هجوما نوعيا عليها، فيما قال مصدر عسكري إسرائيلي إن الحدود مع لبنان ستتغير ولن تعود كما كانت في شهر تشرين الأول الماضي، في وقت يتحاشى فيه الحزب الانجرار لحرب موسعة في هذا التوقيت.
Advertisement

من جانبه قال الباحث والكاتب السياسي إبراهيم بيرم إن إسرائيل تضغط على لبنان وتعلن رفض معادلة عودة الوضع إلى ما قبل 8 تشرين الأول.

وأضاف بيرم أن المفاوضات حول غزة جعلت الإسرائيليين يتحدثون عن أن معركتها انتهت ويجب تركيز الضغوط على الجبهة الشمالية.
 
وأوضح أن "إسرائيل تبعث برسائل تفيد بأن اجتياح لبنان عسكريا سيكون قريبا وقد ترافق ذلك مع تصريحات من مسؤولين لبنانيين بنفس المعنى، لكني أعتقد أن هذا الأمر هو من قبيل التهويل في الوقت الحالي وليس هناك اجتياحا".

وأكد بيرم أن إسرائيل تصعد لإثبات أن زمام المبادرة بيدها، ولو حدثت تسوية في غزة ستظل مسألة الحدود اللبنانية - الإسرائيلية عالقة.
 
وفي ما يتعلق بحزب الله قال بيرم إن الحزب لا يريد الانجرار لما يعتبره فخا إسرائيليا يتمثل في الحرب الواسعة التي لم يهيئ نفسه لها، فيما تسعى تل أبيب لجر المنطقة نحو حرب إقليمية واسعة، لافتا إلى أن المعركة في الضفة الغربية لم تنته بعد.

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2024-08-24
11:26 | 2024-08-24
11:00 | 2024-08-24
10:39 | 2024-08-24
10:21 | 2024-08-24
09:49 | 2024-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24