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لبنان

عدوان: قرار الحرب والسلم ليس بيدنا

Lebanon 24
24-08-2024 | 11:26
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قال عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان إنّه هناك قوة خارجة عن الدولة تفرض ما تريده، مشيراً إلى أنّ لبنان خاضع لقرار خارج عن الوطن والكيان، فيما قرار الحرب والسلم "ليس بيدنا".
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وفي كلمة له خلال حفل تدشين جسرين يربطان عاليه والشوف، قال عدوان: "في الوقت الذي يغرق فيه الوطن بظروف حرب صعبة ويسقط شهداء وضحايا وتُدمّر بلدات وفي وقت يعمّ الخراب كان من الضروري أن نجتمع وألا نستسلم لما يحصل".
كذلك، استذكر عدوان "مصالحة الجبل"، واصفاً إياها بـ"الإنجاز التاريخي الكبير الذي شهدهُ لبنان"، وأضاف: "عندما يكون الجبل قويًّا وموحّداً يكون لبنان قويًّا وموحّداً ونحن مؤتمنون على المصالحة مهما كانت الظروف صعبة فطالما أنّ الجبل بخير لبنان بخير".
 
 
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