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لبنان

مُسلّحون في منطقة لبنانيّة.. وتشييع يتحوّل إلى "معركة"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-08-2024 | 13:34
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تسود أجواءٌ من الإستياء قرى ساحل إقليم الخرّوب عقب انتشار مقاطع فيديو لأشخاص من الغجر مُدجّجين بالسلاح ويطلقون النيران بكثافة خلال تشييع أحد الأشخاص.
 
وأثارت تلك الفيديوهات إستياء كبيراً في أوساط بلدات المنطقة، علماً أنه وخلال التشييع، وقع إشكال كبير بين هؤلاء الغجر وشبّان من بلدة برجا - إقليم الخروب، تطور إلى تضارب وتكسير سيارات، وذلك اعتراضاً على إطلاق النار.
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سكان المنطقة أبدوا رفضهم للمظاهر المسلحة، مُطالبين القوى الأمنية بالتدخل الفوري واجراء تحقيقات سريعة لمعرفة مصادر تلك الأسلحة وضبطها فوراً.
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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