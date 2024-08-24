Advertisement

لبنان

رسمياً.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ عن "حزب الله"

Lebanon 24
24-08-2024 | 14:23
A-
A+
Doc-P-1238482-638601316421953963.jpg
Doc-P-1238482-638601316421953963.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المُتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم السبت، أنه لدى إسرائيل مجموعة واسعة من الخطط الهجومية ضدّ "حزب الله" في لبنان، مشيراً إلى أن العمل سيكون وفقاً لما يُقرره المستوى السياسي في إسرائيل.
Advertisement
وفي بيانٍ، توجّه هاغاري إلى النازحين من مستوطنات الشمال المحاذية للبنان قائلاً: "لن نرتاح حتى تعودوا إلى منازلكم سالمين".
وتابع: "سنرد على أي هجوم من حزب الله، وهاجمنا 70 هدفاً له واستهدفنا 20 من قيادته وعناصره مؤخراً، ونحن في جاهزية عالية دفاعاً وهجوماً".
وعن المفاوضات المرتبطة بـ"هدنة غزة"، قال هاغاري: "إننا أمام أسبوع مهم من المفاوضات، واستعدادنا مرتفع للغاية وسنواصل العمل لإزالة التهديدات ومحاربة أعدائنا".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:13 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:30 | 2024-08-24
23:16 | 2024-08-24
23:06 | 2024-08-24
23:39 | 2024-08-24
23:36 | 2024-08-24
23:34 | 2024-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24