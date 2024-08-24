رسمياً.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ عن "حزب الله"

أعلن المُتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم السبت، أنه لدى إسرائيل مجموعة واسعة من الخطط الهجومية ضدّ "حزب الله" في لبنان، مشيراً إلى أن العمل سيكون وفقاً لما يُقرره المستوى السياسي في إسرائيل.

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وفي بيانٍ، توجّه هاغاري إلى النازحين من مستوطنات الشمال المحاذية للبنان قائلاً: "لن نرتاح حتى تعودوا إلى منازلكم سالمين".

وتابع: "سنرد على أي هجوم من حزب الله، وهاجمنا 70 هدفاً له واستهدفنا 20 من قيادته وعناصره مؤخراً، ونحن في جاهزية عالية دفاعاً وهجوماً".