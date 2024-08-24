بيانٌ ثان من "حزب الله".. ماذا أعلن عن "عمليته العسكرية"؟

أصدر "حزب الله"، اليوم الأحد، بياناً ثانياً، اليوم الأحد، أعلن فيه "الانتهاء بنجاح من كامل من المرحلة الأولى للرّد على اغتيال إسرائيل للقياديّ في حزب الله فؤاد شكر".

Advertisement

وذكر الحزب أنه تم استهداف هذه المرحلة "الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلاً لعبور المسيرات الهجومية بإتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق إسرائيل"، معلناً أن "المسيرات عبرت كما هو مقرر".

وكشف "حزب الله" أنّ عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الآن تجاوزت الـ320 صاروخاً باتجاه مواقع العدو، وأضاف: "أما المواقع التي تم استهدافها وإصابتها فهي: قاعدة ميرون - مربض نافي زيف - قاعدة زعتون ‏ - مرابض الزاعورة - قاعدة السهل - ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل - ثكنة يو أف في الجولان السوري المحتل - قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل - قاعدة يردن في الجولان السوري المحتل - قاعدة عين زي تيم ‏- ث كنة راموت نفتالي".

وختم: "بقية التفاصيل حول العملية العسكرية ستأتي في بيانات لاحقة .‏