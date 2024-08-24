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لبنان

بيانٌ ثان من "حزب الله".. ماذا أعلن عن "عمليته العسكرية"؟

Lebanon 24
24-08-2024 | 23:57
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أصدر "حزب الله"، اليوم الأحد، بياناً ثانياً، اليوم الأحد، أعلن فيه "الانتهاء بنجاح من كامل من المرحلة الأولى للرّد على اغتيال إسرائيل للقياديّ في حزب الله فؤاد شكر".
 
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وذكر الحزب أنه تم استهداف هذه المرحلة "الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلاً لعبور المسيرات الهجومية بإتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق إسرائيل"، معلناً أن "المسيرات عبرت كما هو مقرر".
 
 
وكشف "حزب الله" أنّ عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الآن تجاوزت الـ320 صاروخاً باتجاه مواقع العدو، وأضاف: "أما المواقع التي تم استهدافها وإصابتها فهي: قاعدة ميرون - مربض نافي زيف - قاعدة زعتون ‏ - مرابض الزاعورة - قاعدة السهل -  ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل - ثكنة يو أف في الجولان السوري المحتل - قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل - قاعدة يردن في الجولان السوري المحتل - قاعدة عين زي تيم ‏- ثكنة راموت نفتالي".
 
 
وختم: "بقية التفاصيل حول العملية العسكرية ستأتي في بيانات لاحقة .‏
 
وفي وقتٍ سابق، أصدر "حزب الله" بياناً أعلن فيه بدء الرد على إسرائيل... للإطلاع على البيان كاملاً، إضغط هنا 
 
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