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لبنان

في الخيام ومناطق جنوبية أخرى.. شهيد وجرحى إثر القصف الإسرائيليّ

Lebanon 24
25-08-2024 | 01:26
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أعلنت وزارة الصحة العامّة، اليوم الأحد، استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف عدداً من بلدات جنوب لبنان.
 
وقالت الوزارة إن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في بلدة الخيام أدت إلى استشهاد مواطن، مشيرة إلى أنّ غارات أخرى أسفرت عن جرح شخصين الأول سوري وإصابته متوسطة فيما الثاني لبناني إصابته طفيفة.
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ووفقاً للمعلومات، فإن الجريح السوري أصيب جراء الغارة التي استهدفت بلدة القصير - قضاء مرجعيون، وهو يبلغ من العمر 17 عاماً.
 
كذلك، تحدثت الوزارة عن أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الجبل، أسفرت عن إصابة سيدة بجروح متوسطة استدعت إدخالها إلى المستشفى. 
 
 
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