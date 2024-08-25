Advertisement

لبنان

أزمة انقطاع المياه بعد الكهرباء

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-08-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1238622-638601729798988615.jpg
Doc-P-1238622-638601729798988615.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مصدر في مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان أن عملية إنقطاع التيار الكهربائي بشكلٍ تام سوف تؤثر سلباً على إنقطاع المياه وخاصة في ساحل المتن وبيروت حيث التغذية تكون عبر المضخات والمحطات، وليس هناك أي مجهود ملحوظ في عمل المولدات الخاصة، وتأمين المازوت من أجل تغطية الساعات التي كانت فيها هذه المحطات تعمل على خط "كهرباء الدولة".
Advertisement
 
المصدر لفت الى أن ما حصل في  قضية التحقيق في ملف إنقطاع الكهرباء أحدث إرباكا في عدد من الإدارات وادى الى إنقطاع المياه لفترات طويلة عن المواطنين"، مشيرا الى أن "توجيهات داخلية أعطيت لتفادي وقوع أزمة كما حصل في الكهرباء وتسيير الأمور بالتي هي أحسن".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:01 | 2024-08-25
04:00 | 2024-08-25
03:50 | 2024-08-25
03:23 | 2024-08-25
03:10 | 2024-08-25
03:00 | 2024-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24