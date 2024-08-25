أزمة انقطاع المياه بعد الكهرباء

أفاد مصدر في مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان أن عملية إنقطاع التيار الكهربائي بشكلٍ تام سوف تؤثر سلباً على إنقطاع المياه وخاصة في ساحل المتن وبيروت حيث التغذية تكون عبر المضخات والمحطات، وليس هناك أي مجهود ملحوظ في عمل المولدات الخاصة، وتأمين المازوت من أجل تغطية الساعات التي كانت فيها هذه المحطات تعمل على خط "كهرباء الدولة".

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المصدر لفت الى أن ما حصل في قضية التحقيق في ملف إنقطاع الكهرباء أحدث إرباكا في عدد من الإدارات وادى الى إنقطاع المياه لفترات طويلة عن المواطنين"، مشيرا الى أن "توجيهات داخلية أعطيت لتفادي وقوع أزمة كما حصل في الكهرباء وتسيير الأمور بالتي هي أحسن".