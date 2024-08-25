إلى "نازحي الجنوب".. نداء من "إدارة الكوارث في صور"

صدر عن غرفة عمليات وحدة الكوارث في إتحاد بلديات صور بيان، جاء فيه: "الى أهالينا النازحين بسبب الأوضاع المستجدة يمكنكم التسجيل لتامين سكنكم واحتياجاتكم في وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات صور، للاتصال الرقم الساخن : 81134460". (الوكالة الوطنية)

Advertisement