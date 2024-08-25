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لبنان

إلى "نازحي الجنوب".. نداء من "إدارة الكوارث في صور"

Lebanon 24
25-08-2024 | 04:01
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صدر عن غرفة عمليات وحدة الكوارث في إتحاد بلديات صور بيان، جاء فيه: "الى أهالينا النازحين بسبب الأوضاع المستجدة  يمكنكم التسجيل لتامين سكنكم واحتياجاتكم في وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات صور، للاتصال الرقم الساخن : 81134460". (الوكالة الوطنية)
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