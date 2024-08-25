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لبنان

ردّ قوي وفاعل.. هذا ما أعلنه الحوثيون اليوم بعد "هجوم حزب الله"

Lebanon 24
25-08-2024 | 05:14
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إعتبر أنصار الله (الحوثيون)، في بيان اليوم الاحد، أن رد "حزب الله" اليوم يؤكد أن المقاومة صادقة في وعدها ووعيدها".



وقال المكتب السياسي لأنصار الله" "رد حزب الله القوي والفاعل في عمق إسرائيل يؤكد أن المقاومة صادقة في وعدها ووعيدها".
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وتابع البيان: "نؤكد مجددا أن الرد اليمني آت حتما والأيام والليالي والميدان هي ما سيثبت ذلك".

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