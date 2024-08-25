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لبنان

عاجل من الجنوب.. سقوط قذيفتين في مركز للجيش في علما الشعب

Lebanon 24
25-08-2024 | 05:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بسقوط قذيفتين في مركز للجيش في علما الشعب من دون وقوع إصابات.


وكان العدو الارسائيلي قد أغار على بلدة علما الشعب، قبل ظهر اليوم الأحد.
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