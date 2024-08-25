عاجل من الجنوب.. سقوط قذيفتين في مركز للجيش في علما الشعب

أفادت مندوبة "لبنان 24" بسقوط قذيفتين في مركز للجيش في علما الشعب من دون وقوع إصابات.





وكان العدو الارسائيلي قد أغار على بلدة علما الشعب، قبل ظهر اليوم الأحد.

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