تقرير يكشف.. هل أرادَ "حزب الله" بدء حرب اليوم؟

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير لها إنّه في حال هاجم "حزب الله" المنطقة الوسطى في إسرائيل بشكلٍ مكثف خلال ردّه الذي نفذه اليوم، لكان ذلك أدى إلى تدهور الوضع أكثر نحو حرب.

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وذكرت الصحيفة أنّ "ما تبين هو هو أن الردّ كان محدوداً فيما جميع الأهداف التي تم قصفها عسكرية، وذلك في نية واضحة لدى حزب الله بمنع حرب شاملة، وربما يكون ذلك بناء على طلب الإيرانيين".

وأشار التقرير إلى أن "هناك حقيقة مثيرة للاهتمام وهي أنَّ حزب الله أطلق النار فقط من منطقة جنوب لبنان وضمن منطقة اليطاني، وذلك بنية واضحة هدفها عدم دفع إسرائيل خلال ردها لضرب بيروت ومنطقة بعلبك حيث تتواجد صواريخ فاتح 110 وزلزال وغيرها ومن صواريخ حزب الله".

وأكمل: "يبدو أن الإيرانيين يطالبون حزب الله بعدم تعريض مجموعة هذه الصواريخ الثقيلة والدقيقة للخطر، والتي ستكون هناك حاجة إليها في حال هاجمت إسرائيل المنشآت النووية في إيران".

واعتبر التقرير أنه "بعد العديد من المنافشات، فإن ما يبدو هو أن طهران وحزب الله قررا أخيراً العمل بشكلٍ مُنفصل وكل حسب قدراته"، وأردف: "الإيرانيون قلقون بشكل خاص من وجود قوات بحرية وجوية أميركية كبيرة في المنطقة، وبالتالي، ومن أجل عدم الاصطدام بهذه القوات، يعيد الإيرانيون حساباتهم على الطريق، ومن ناحية أخرى، قرر حزب الله الانتقام عبر ضربة محدودة".

(رصد لبنان24)