Advertisement

لبنان

تقرير يكشف.. هل أرادَ "حزب الله" بدء حرب اليوم؟

Lebanon 24
25-08-2024 | 06:01
A-
A+
Doc-P-1238724-638601878077158483.jpg
Doc-P-1238724-638601878077158483.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير لها إنّه في حال هاجم "حزب الله" المنطقة الوسطى في إسرائيل بشكلٍ مكثف خلال ردّه الذي نفذه اليوم، لكان ذلك أدى إلى تدهور الوضع أكثر نحو حرب.
Advertisement
وذكرت الصحيفة أنّ "ما تبين هو هو أن الردّ كان محدوداً فيما جميع الأهداف التي تم قصفها عسكرية، وذلك في نية واضحة لدى حزب الله بمنع حرب شاملة، وربما يكون ذلك بناء على طلب الإيرانيين". 
وأشار التقرير إلى أن "هناك حقيقة مثيرة للاهتمام وهي أنَّ حزب الله أطلق النار فقط من منطقة جنوب لبنان وضمن منطقة اليطاني، وذلك بنية واضحة هدفها عدم دفع إسرائيل خلال ردها لضرب بيروت ومنطقة بعلبك حيث تتواجد صواريخ فاتح 110 وزلزال وغيرها ومن صواريخ حزب الله".
وأكمل: "يبدو أن الإيرانيين يطالبون حزب الله بعدم تعريض مجموعة هذه الصواريخ الثقيلة والدقيقة للخطر، والتي ستكون هناك حاجة إليها في حال هاجمت إسرائيل المنشآت النووية في إيران".
واعتبر التقرير أنه "بعد العديد من المنافشات، فإن ما يبدو هو أن طهران وحزب الله قررا أخيراً العمل بشكلٍ مُنفصل وكل حسب قدراته"، وأردف: "الإيرانيون قلقون بشكل خاص من وجود قوات بحرية وجوية أميركية كبيرة في المنطقة، وبالتالي، ومن أجل عدم الاصطدام بهذه القوات، يعيد الإيرانيون حساباتهم على الطريق، ومن ناحية أخرى، قرر حزب الله الانتقام عبر ضربة محدودة". 
 
(رصد لبنان24)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:06 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:57 | 2024-08-25
07:46 | 2024-08-25
07:28 | 2024-08-25
07:08 | 2024-08-25
06:57 | 2024-08-25
06:50 | 2024-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24