عند حاجز الجيش.. هذا ما حصل مساء أمس على طريق العمري

أوقف حاجز للجيش على طريق العمري- مشروع الحريري، مساء امس، المدعو "س.خ"، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".

وبحسب المصادر، كان الموقوف يستقل دراجة نارية حيث عثر بحوزته على بندقية حربية.

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وعلم انه تم تحويله مع المضبوطات الى القضاء المختص للتحقيق معه.