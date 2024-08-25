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لبنان
عند حاجز الجيش.. هذا ما حصل مساء أمس على طريق العمري
Lebanon 24
25-08-2024
|
06:16
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أوقف حاجز للجيش على طريق العمري- مشروع الحريري، مساء امس، المدعو "س.خ"، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
وبحسب المصادر، كان الموقوف يستقل دراجة نارية حيث عثر بحوزته على بندقية حربية.
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وعلم انه تم تحويله مع المضبوطات الى القضاء المختص للتحقيق معه.
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