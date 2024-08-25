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لبنان
غالانت: الحرب على حزب الله لن تكون الآن لكنها آتية
Lebanon 24
25-08-2024
|
12:56
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أعلن وزير دفاع إسرائيل، يوآف غالانت، أن الحرب على حزب الله ستأتي في المستقبل البعيد وليس الآن.
وأضاف أن جيشه "أفشل" عملية حزب الله اليوم، رغم أن الجماعة ضربت فجرا مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ.
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يأتي هذا بينما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس، الأحد، إنه يستطيع "التأكيد أن قاعدة جليلوت لم تصب" رغم أنها كانت الهدف الرئيسي المعلن لهجوم الحزب.
وتقع قاعدة الاستخبارات العسكرية التي تضم أيضا مقر الموساد، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، على مشارف تل أبيب في وسط إسرائيل.
كما وصفها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأنها "الهدف الأساسي" للهجوم واسع النطاق الذي نفّذ ردا على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر.
جاء ذلك بعدما حمّل نصر الله، اليوم الأحد، إسرائيل مسؤولية التصعيد، مشددا على أن اغتيال القيادي فؤاد شكر في ضاحية بيروت تجاوز لكل الخطوط الحمر.
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