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لبنان
الحص الى مثواه الاخير اليوم: "ضمير لبنان" في وجدان اللبنانيين
Lebanon 24
25-08-2024
|
22:37
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رحل رئيس الحكومة السابق سليم الحص عن عمر يناهز الـ95 عاماً، شغل خلالها موقع رئاسة الحكومة 5 مرات في أدق الحقبات، 4 منها خلال الحرب ، بينما كانت المرة الخامسة بين عامي 1998 و2000.
ونعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرئيس الحص، قائلاً، في بيان، إنه «رحل في أصعب وأدق مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى ضميره وحسّه الوطني والعروبي، وإلى حكمته ورصانته وحسن إدارته الشأن العام».
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وقال ميقاتي في بيانه: «الكتابة عن الرئيس سليم الحص مهمة صعبة وسهلة في الوقت ذاته. صعبة لأن كل الكلمات لا تفيه حقّه، وسهلة لأنه بحر من العطاء في حياته المهنية»، مشيراً إلى أن الحص «كان اقتصادياً بارزاً ومثال الخبرة والأخلاق والعلم، يضع المصلحة العليا ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وكان متجرداً وموضوعياً ودستورياً بامتياز».
ورأى ميقاتي أن الحص «الذي وصل إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه رجل عصامي، بنى نفسه بنفسه ليصل إلى أعلى درجات العلم، وأرفع المناصب، ليكون رئيس حكومة ناجحاً في لبنان، ويستحق بعد سنوات من العطاء والتضحية لقب (ضمير لبنان) ويدخل إلى الأبد في وجدان اللبنانيين».
ونعت رئاسة مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الاسبق الدكتور سليم الحص، وأعلنت الترتيبات الخاصة بمراسم الدفن والتعزية الرسمية.
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