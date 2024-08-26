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لبنان
الاشتراكي "لن يسامح"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-08-2024
|
02:15
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في ظل المواقف التي يتخذها "الحزب التقدمي الاشتراكي" والنائب السابق وليد جنبلاط في ملف الحرب والعلاقة مع "حزب الله"، فإن انتقادات واسعة يتعرض لها من قوى سياسية كان يتحالف معها في المرحلة السابقة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "الاشتراكي" لن يهادن اي طرف يهاجمه او ينتقده بل سيكون له رد اعلامي وهجوم سياسي مضاد يطال جميع من يتعرضون له، حتى لو كانوا من القوى السياسية الحليفة سابقا.
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وتعتبر المصادر ان "الاشتراكي" لا يريد الطلاق مع اي طرف، لكنه اتخذ خيارا سياسيا مبنيا على مسار تاريخي طويل ولن يسمح لاحد بأن يشوه صورته او يتعرض له بأي هجوم سياسي او اعلامي.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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