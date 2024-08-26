Advertisement

لبنان

الاشتراكي "لن يسامح"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-08-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1239014-638602569462553140.jpg
Doc-P-1239014-638602569462553140.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ظل المواقف التي يتخذها "الحزب التقدمي الاشتراكي" والنائب السابق وليد جنبلاط في ملف الحرب والعلاقة مع "حزب الله"، فإن انتقادات واسعة يتعرض لها من قوى سياسية كان يتحالف معها في المرحلة السابقة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "الاشتراكي" لن يهادن اي طرف يهاجمه او ينتقده بل سيكون له رد اعلامي وهجوم سياسي مضاد يطال جميع من يتعرضون له، حتى لو كانوا من القوى السياسية الحليفة سابقا.
Advertisement
وتعتبر المصادر ان "الاشتراكي" لا يريد الطلاق مع اي طرف، لكنه اتخذ خيارا سياسيا مبنيا على مسار تاريخي طويل ولن يسمح لاحد بأن يشوه صورته او يتعرض له بأي هجوم سياسي او اعلامي.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:22 | 2024-08-26
04:30 | 2024-08-26
05:20 | 2024-08-26
05:12 | 2024-08-26
05:07 | 2024-08-26
05:02 | 2024-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24