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لبنان

"حزب الله" شيّع الشهيد سعيد ذياب في برج رحال

Lebanon 24
26-08-2024 | 04:23
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شيّع "حزب الله" وجماهير المقاومة وبلدة برج رحال الجنوبية شّهيده سعيد محمود ذياب (حيدر)، بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزله، شارك فيها عضوا كتلة "الوفاء للمقاومة" النائبان حسين جشّي وحسن عز الدين، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس، شخصيّات وفاعليّات وعلماء دين إلى جانب عائلة الشّهيد، وعوائل شهداء وحشود لبّت نداء الوفاء لدماء الشهداء.
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تقدّمت مسيرة التّشييع سيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدنيّ - الهيئة الصّحّيّة الإسلاميّة، وفرقٌ من كشّافة الإمام المهديّ حملت صور القادة والرّايات الحسينيّة، سارت خلف سريّة تشكيلات خاصّة رفعت العلمين الّلبنانيّ والفلسطينيّ وراية حزب الله، وجابت شوارع البلدة وصولاً إلى جبّانتها.

وقبل أن يؤمّ السيد محمد القدسي المصلين على الجثمان الذي ووري في ثرى بلدته، أقيمت المراسم التّكريميّة الخاصّة على وقع موسيقى الشّهادة، فحملت ثلّة من المجاهدين نعش الشّهيد المزيّن بالرّاية الصّفراء وأكاليل الزهر، ونقلته إلى الباحة المخصّصة لمراسم القسم الذي أدته مجموعة من "المقاومة الإسلاميّة".
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