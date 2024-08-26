حدادا على وفاة الرئيس الحص.. تنكيس الأعلام أمام السرايا

في ضوء المذكرة التي أصدرها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإعلان الحداد الرسميّ على وفاة رئيس الحكومة الاسبق الدكتور سليم الحص جرى صباح اليوم الإثنين، تنكيس الأعلام أمام السرايا .

وكانت المذكرة نصت على أن تنكيس الإعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، سيستمرّ لمدة 3 أيام من تاريخه، مع تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الاليمة.

Advertisement