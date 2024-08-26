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لبنان
حدادا على وفاة الرئيس الحص.. تنكيس الأعلام أمام السرايا
Lebanon 24
26-08-2024
|
04:34
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في ضوء المذكرة التي أصدرها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإعلان الحداد الرسميّ على وفاة رئيس الحكومة الاسبق الدكتور سليم الحص جرى صباح اليوم الإثنين، تنكيس الأعلام أمام السرايا .
وكانت المذكرة نصت على أن تنكيس الإعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، سيستمرّ لمدة 3 أيام من تاريخه، مع تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الاليمة.
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وكان العمل في السرايا قد توقف اعتبارا من الحادية عشرة قبل طهر اليوم ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر حدادا على وفاة الرئيس الحص وافساحا في المجال للمشاركة في تشييعه ، وذلك بناء على مذكرة اصدرها المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
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