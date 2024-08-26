وزير المالية من دار الفتوى: موازنة ٢٠٢٥ أمام مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة

Advertisement

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير المالية يوسف الخليل الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة سماحته، وطبيعي ان نتشاور في الأوضاع التي تمر بها البلاد مع تشديدنا على أهمية التضامن وتوحيد الموقف الوطني في مواجهة الأخطار وتدارك تداعياتها. واستذكرنا المواقف الوطنية لرجل الدولة الكبير الرحل رئيس الحكومة الأسبق الدكتور سليم الحص الذي فقده لبنان بأكمله رجلا حريصا مخلصاً لوحدة بلده وتحصينه وطنياً وسياسياً واقتصادياً وإنسانيا."اضاف: "كما وعرضت لسماحته للوضع الاقتصادي والمال الذي بدا يشق طريقه نحو الخروج من الأزمة والعودة الى الانتظام المالي الذي يستدعي من كل المؤسسات الدستورية التكامل في مجالي الإجراءات الحكومية والتشريعية. ويهمني ان أؤكد اننا ومن خلال التزامنا المواعيد الدستورية لإنجاز مشروع الموازنة قبل نهاية آب الحالي، فإننا اليوم نؤكد على هذا الالتزام بحيث ستكون موازنة ٢٠٢٥ أمام مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة بعدما بلغنا مرحلة وضع اللمسات الاخيرة عليها".