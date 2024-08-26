Advertisement

لبنان

وزير المالية من دار الفتوى: موازنة ٢٠٢٥ أمام مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة

Lebanon 24
26-08-2024 | 04:44
A-
A+
Doc-P-1239103-638602700246626475.jpg
Doc-P-1239103-638602700246626475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير المالية يوسف الخليل الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة سماحته، وطبيعي ان نتشاور في الأوضاع التي تمر بها البلاد مع تشديدنا على أهمية التضامن وتوحيد الموقف الوطني في مواجهة الأخطار وتدارك تداعياتها. واستذكرنا المواقف الوطنية لرجل الدولة الكبير الرحل رئيس الحكومة الأسبق الدكتور سليم الحص الذي فقده لبنان بأكمله رجلا حريصا مخلصاً لوحدة بلده وتحصينه وطنياً وسياسياً واقتصادياً وإنسانيا."
Advertisement

اضاف: "كما وعرضت لسماحته للوضع الاقتصادي والمال الذي بدا يشق طريقه نحو الخروج من الأزمة والعودة الى الانتظام المالي الذي يستدعي من كل المؤسسات الدستورية التكامل في مجالي الإجراءات الحكومية والتشريعية. ويهمني ان أؤكد اننا ومن خلال التزامنا  المواعيد الدستورية لإنجاز مشروع الموازنة قبل نهاية آب الحالي، فإننا اليوم نؤكد على هذا الالتزام بحيث ستكون موازنة ٢٠٢٥ أمام مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة بعدما بلغنا مرحلة وضع اللمسات الاخيرة عليها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:18 | 2024-08-26
05:22 | 2024-08-26
07:49 | 2024-08-26
07:47 | 2024-08-26
07:43 | 2024-08-26
07:38 | 2024-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24