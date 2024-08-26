بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات مع سفير هولندا ووزير الدفاع

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير هولندا الجديد فرانك مولين في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.



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وتابع بري أيضا تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية والامنية خلال لقائه وزير الدفاع موريس سليم. وجرى عرض تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .وتابع بري أيضا تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية والامنية خلال لقائه وزير الدفاع موريس سليم.