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لبنان

بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات مع سفير هولندا ووزير الدفاع

Lebanon 24
26-08-2024 | 06:43
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استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير هولندا الجديد فرانك مولين في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.
وجرى عرض تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
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وتابع بري أيضا تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية والامنية خلال لقائه وزير الدفاع موريس سليم.
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