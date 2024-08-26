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لبنان

بعد تعرّض عسكريّ لإطلاق نار من قبل زميل له.. ماذا أعلن الجيش في بيان؟

Lebanon 24
26-08-2024 | 08:09
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أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه بتاريخ ٢٦/ ٨ /٢٠٢٤، تعرَّضَ أحد العسكريين لإطلاق نار من قبل عسكري آخر بواسطة سلاح حربي في مركز تابع للجيش، ما أدى إلى وفاته، علمًا أن إطلاق النار لم يحصل على خلفية إشكال بين العسكريَّين، مع احتمال وقوعه عن طريق الخطأ.
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تُجري قيادة الجيش التحقيقات اللازمة بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة.
 
وكان "لبنان 24" نشر خبراً عن تعرض عسكري لإطلاق نار من قبل زميل له. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا
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