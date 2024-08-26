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لبنان
لمناقشة التمديد لـ"اليونيفيل".. سلسلة لقاءات ديبلوماسية لبو حبيب
Lebanon 24
26-08-2024
|
08:25
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اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع سفراء فرنسا، الصين، إسبانيا، وايطاليا والقائمَين بأعمال سفارتي روسيا والمملكة المتحدة، وذلك في إطار متابعته الحثيثة لمسار التمديد لليونيفيل، التي تنتهي ولايتها نهاية شهر آب الجاري، وعرض معهم المفاوضات الجارية حاليا في مجلس الأمن بشأن التمديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان لسنة أخرى.
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وكان الوزير بو حبيب ناقش أيضا في اتصال هاتفي مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان آخر مستجدات تمديد ولاية اليونيفيل.
وأعاد الوزير بو حبيب تأكيد موقف لبنان" الثابت للتمديد لليونيفيل لسنة أخرى، ومن دون إدخال أي تعديلات على قرار التمديد".
كما استقبل وزير الخارجية سفيرة قبرص لدى لبنان وتم عرض آخر التطورات الأمنية في لبنان والمنطقة، والمساعي الجارية للتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة، إضافة الى مسألة التمديد لقوات اليونيفيل.
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