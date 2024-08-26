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لبنان

قناة إسرائيليّة بثّت تسجيلاً صوتيّاً لنتنياهو.. هذا ما قاله عن "حزب الله" بعدما فقد صبره

Lebanon 24
26-08-2024 | 08:43
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كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن محادثة متوترة جرت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعائلات الرهائن إذ تخللتها اتهامات له بأنه لا يفعل الكثير للإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون عالقين في قطاع غزة.
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وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن نتنياهو سُمع في تسجيل صوتي وهو يحاول إقناع الرهائن المحررين وأقارب هؤلاء الذين ما زالوا محتجزين في غزة بأن هجوم السابع من أكتوبر أقل حجما بكثير من المحرقة.

وقال نتنياهو في المقطع الذي بثته القناة الـ12، الأحد، لاجتماع عقده، الأسبوع الماضي، مع هؤلاء إن إسرائيل "لم تخسر" في السابع من تشرين الأول، وإن حصيلة الهجوم ضئيلة للغاية مقارنة بحصيلة المحرقة، لأنه "خلال الهولوكوست، ارتكبوا هجوم السابع من أكتوبر 4500 مرة يوميا".

ويبدو من التسجيل أن نتنياهو كان يحاول إقناع الحاضرين بضرورة التركيز عن دفاع إسرائيل عن نفسها في مواجهة إيران وحزب الله، أكثر من التوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن.

وقال نتنياهو لعائلات الرهائن: "أريد أن أخبركم بما أنا مشغول به. أنا أتعامل مع منع تدمير هذا البلد".

وبينما دفعه الحاضرون مرة أخرى للعودة إلى قضية صفقة الرهائن، بدا نتنياهو وكأنه فقد صبره، وقال ساخرا ممن يعتقدون أن التوصل لاتفاق سيحل مشكلات إسرائيل: "نحن نتحدث فقط عن الصفقة. إذا عقدنا صفقة، فسيتم حل كل شيء ستتوقف إيران، إلخ، إلخ... هذا جنون. مجرد وهم. لا توجد كلمة أخرى لوصفه".

وأضاف: "إيران تخطط لإبادتنا، وحزب الله يخطط لإبادتنا، إنهم في حلقة حولنا، ونحن نقول إننا لن نذهب مثل الخراف إلى المسلخ". (الحرة) 

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