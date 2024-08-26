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لبنان

أزمة النفايات في صيدا تابع.. وهذه نتائج الإجتماعات

Lebanon 24
26-08-2024 | 09:39
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أصدرت اللجنة التشاركية لمعالجة أزمة النفايات في صيدا تقريرًا عن اجتماعها الأخير، حيث تبين عدم التزام معمل "IBC" بخطط معالجة النفايات، رغم الوعود السابقة. 

وأوصت اللجنة بضرورة تقديم خطة إصلاح شاملة خلال أسبوع، وإنشاء لوحة معلومات إلكترونية لعرض بيانات المعمل يوميًا، وتنظيم اجتماعات شهرية لمتابعة المستجدات. 
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كما طالبت بوقف استقبال النفايات من خارج اتحاد بلديات صيدا والزهراني، ودعت البلدية لعدم المصادقة على فواتير المعمل حتى يتم التأكد من معالجة النفايات بالكامل، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم الالتزام. (الوكالة الوطنية للإعلام)





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