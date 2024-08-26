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لبنان

إشكال في الهرمل وإطلاق نار على منزل وسيارة

Lebanon 24
26-08-2024 | 10:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال في الهرمل بين شبان من آل حماده.
 
 
وأشارت إلى أنّه تمّ إطلاق النار على أحد المنازل وعلى سيارة، واقتصرت الأضرار على الماديّات.
 
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