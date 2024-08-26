إشكال في الهرمل وإطلاق نار على منزل وسيارة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال في الهرمل بين شبان من آل حماده.

وأشارت إلى أنّه تمّ إطلاق النار على أحد المنازل وعلى سيارة، واقتصرت الأضرار على الماديّات.