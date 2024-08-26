اللواء عثمان استقبل قنصل عام فرنسا الجديد مع وفد

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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، قنصل عام فرنسا الجديد في لبنان إيريك آمبلار ERIC AMBLARD، مع وفد من السفارة، كما رافقه القنصل السلف جوليان بوشار، مودعا، لمناسبة انتهاء مهامه.وخلال اللقاء قدم اللواء عثمان للقنصل بوشار درعا تذكارية تقديرا لجهوده المبذولة خلال فترة عمله في لبنان. (الوكالة الوطنية للإعلام)