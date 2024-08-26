بعد الإشكال الذي وقع داخل سجن القبّة.. هذا ما ضبط بحوزة السّجناء!

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صـدر عـن المديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة، اليوم الاثنين، بلاغ جاء فيه: "إلحاقاً لبلاغنا السّابق، الصّادر بتاريخ 22-8-2024، المتعلّق بتوضيح ما حصل في سجن القبّة – طرابلس، وحول قيام سجناء بتشطيب أنفسهم، عقب نقل سجناء آخرين إلى سجنٍ ثانٍ على أثر إشكال فردي، وذلك بهدف الضّغط على إدارة السّجن ليُصار إلى نقلهم، أيضاً، إلى سجن آخر".وتابع البيان، "عمدت إدارة السّجن، بتاريخ اليوم 26-8-2024، إلى تفتيش غرف السّجناء في السّجن المذكور، حيث ضبطت آلات حادّة مشحوذة ومصنّعة داخل السّجن على أشكال سكاكين، 1.5 غرام من مادّة حشيشة الكيف، أجهزة خلويّة، حافظات معلومات (FLASH MEMORIES)".وختم البيان، أن "التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".