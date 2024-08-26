خبر طارئ.. خدمات "اوجيرو" توقفت في هذه المناطق

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أعلنت هيئة "اوجيرو" عبر حسابها على "اكس" ان "عطلاً طرأ في سنترال قبر شمون بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة".وأشارت الهيئة الى ان "فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".