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لبنان

"هجومٌ جديد" من لبنان يطالُ إسرائيل.. إطلاق 20 صاروخاً وطائرات مُسيرة!

Lebanon 24
26-08-2024 | 13:02
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أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين، عن تسلل سربٍ من الطائرات المُسيرة التابعة لـ"حزب الله" إلى عمق المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان.
وتحدثت الصحيفة أيضاً عن إطلاق نحو 20 صاروخاً من لبنان باتجاه المُستوطنات الشمالية، مشيرة إلى أنّ صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات أييليت حشار، مشمار جوردان، حانيتا، شلومي، جادوت، وإيموكا. 
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كذلك، تمَّ تشغيل الإنذارات في مستوطنات شيفكا، حولاتا، سدي إليعازر، يوسود همالي، متسفاه، أدميت، عرب العرامشة، يعارا، ليمان، روش هنكارا، إيلون، بيتز. 
في غضون ذلك، أفادت تقارير إسرائيلية أخرى عن إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاه أهداف فوق المستوطنات، مشيرة إلى أن الحوادث لم تُسفر عن سقوط إصابات وأضرار.
 



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