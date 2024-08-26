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لبنان

إليكم موعد إزدياد "ساعات الكهرباء"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-08-2024 | 16:01
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علم "لبنان24" أنّ عملية المبادلة لشحنة الفيول الجزائري بأخرى من "الغاز أويل"، ستتم خلال شهر أيلول المُقبل.
 
في المقابل، يقول وزير الطّاقة وليد فياض لـ"لبنان24" إنه من المتوقع أن يتم تفريغ الحمولة البالغة 30 ألف طن في خزانات منشآت طرابلس، ومن ثم تصديرها منها للشركة التي ستربح المزايدة التي ستجريها الدولة اللبنانية للحصول عبرها على "الغاز أويل" لزوم الكهرباء.
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أيضاً، قال فياض إن لبنان ينتظر كمية 55 ألف طن من "الغاز أويل" من مبادلة الفيول العراقي بحلول منتصف شهر أيلول المقبل أيضاً. 
 
ومن المقرر أن تصل الليلة إلى لبنان شحنة "غاز أويل" من مصر عبر شركة "سبوت كارغو"، علماً أن الكمية التي ستدخل إلى لبنان عبر هذه الشحنة هي 30 ألف طن.
 
وبذلك، فإن لبنان سيحصل من الآن ولغاية نهاية أيلول على 65 ألف طن من الغاز أويل، (30 ألف طن من الجزائر - 30 ألف طن عبر سبوت كارغو - و 55 ألف طن من العراق)، ما يساهم في رفع التغذية إلى أكثر من 600 ميغاواط أو تأمين إستمرارية الكهرباء لفترة جيدة اعتبارا من أيلول المقبل.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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