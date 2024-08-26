إهتمام عربي

جرى اهتمام دبلوماسي وإعلاني عربي بتسقُّط المعلومات حول حقيقة ما حصل فجر الأحد في ما خص ردّ "حزب الله" على قصف الضاحية واغتيال شكر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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