اطلالتان مرتقبتان لباسيل.. ويصارع "نائبا" بالواسطة

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تحدثت معلومات صحافية عن ان رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يستعد لإطلالتين خلال الأسابيع المقبلة يتناول فيهما ملف نواب "التيار"الذين تم فصلهم او استقالوا.في هذا الوقت، بدأت المهل تضيق امام المبادرة التي طرحها رئيس لجنة المال والموازنة لاعادة ترتيب البيت الداخلي ل"التيار"، وعليه فان الايام المقبلة ستكون كفيلة في تحديد موقفه من المبادرة المطروحة.في المقابل، تحتدم المعركة غير المعلنة بين "التيار" ونائب "ترك صفوفه" ويسعى الى سحب مناصريه من عدد من البلديات وخاصةً في المتن من أجل إمكانية حل هذه المجالس، وبذلك يكون أظهر قوته الشعبية وحيثيته التمثيلية وخاصةً في المتن.وبحسب المعلومات فان قيادة "التيار" تتجنب المواجهة المباشرة وتسعى الى نسج تحالفات جديدة ، وتلفت المعلومات الى أن الإشكال الكبير في إحدى بلديات جرد المتن قبل أيام هي احد وجوه المعركة الدائرة بين الطرفين .المصدر ختم بأن النائب المذكور سيقوم بجولات مكوكية على مختلف الأقضية للتواصل مع مناصريه.